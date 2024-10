Un anno di maltrattamenti alla moglie: marito violento allontanato da casa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di una mirata e tempestiva attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Telese Terme, dava esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con applicazione di braccialetto elettronico e prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla p.o. (tra cui la casa di abitazione da cui mantenere la distanza di almeno 500 mt) nei confronti di un uomo gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti aggravati ai danni della moglie. Anteprima24.it - Un anno di maltrattamenti alla moglie: marito violento allontanato da casa Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di una mirata e tempestiva attività d’indagine coordinata dProcura della Repubblica di Benevento, nella giornata di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Telese Terme, dava esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dfamiliare con applicazione di braccialetto elettronico e prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dp.o. (tra cui ladi abitazione da cui mantenere la distanza di almeno 500 mt) nei confronti di un uomo gravemente indiziato del delitto diaggravati ai danni della

