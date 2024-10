Liberoquotidiano.it - Ucraina: attacco missilistico russo su Odessa, 4 morti

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Kiev, 11 ott. (Adnkronos) - La Russia ha lanciato unbalistico contro la città costieradi, uccidendo almeno quattro persone, tra cui una ragazza di 16 anni. Lo ha riferito il governatore Oleh Kiper, aggiungendo che dieci persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in gravi condizioni. Nell'è stato distrutto un edificio a due piani. Secondo Kiper, vi sarebbero persone intrappolate sotto le macerie. I soccorritori del Servizio di emergenza statale ne hanno salvate quattro, altre tre sono morte sotto le macerie dell'edificio, tra cui una donna di 43 anni, un uomo di 22 anni e una ragazza di 16 anni. Un'altra donna è morta in ospedale per le ferite riportate.