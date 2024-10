TVB in trasferta a Reggio Emilia, Vitucci: «Vogliamo reagire» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Treviso Basket si prepara alla terza giornata di campionato, che la vede impegnata sul parquet della UNAHOTELS Reggio Emilia. TVB ha iniziato la propria stagione con una vittoria e una sconfitta, esattamente come la formazione allenata da Priftis. Treviso arriva dal ko casalingo contro Trapani Europa.today.it - TVB in trasferta a Reggio Emilia, Vitucci: «Vogliamo reagire» Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Treviso Basket si prepara alla terza giornata di campionato, che la vede impegnata sul parquet della UNAHOTELS. TVB ha iniziato la propria stagione con una vittoria e una sconfitta, esattamente come la formazione allenata da Priftis. Treviso arriva dal ko casalingo contro Trapani

