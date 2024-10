Puntomagazine.it - Tipologie di piante da Interno

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Leper la casa o per l’ufficio e tutte le loro caratteristiche. Tra Luce, umidità e manutenzione In questo articolo inizieremo un excursus sulledida interni.Possono essere suddivise in diverse categorie in base alle loro esigenze di luce, umidità emanutenzione. Alcune delle essenze più comuni le possiamo suddividere in:a bassa manutenzione come la Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia), resistente e adatta a condizioni di scarsa luminosità, la Sansevieria (Sansevieria trifasciata) che richiede poca acqua e cresce bene in diverse condizioni di luce.fiorite come la Spathiphyllum chiamata anche pianta del dolce riposo produce fiori bianchi e prospera in ambienti ombreggiati, la anthurium che produce fiori colorati e lucidi, una pianta che necessita di luce indiretta.