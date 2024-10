“Timor – Finché c’è morte c’è speranza”, il film di Valerio Di Lorenzo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Disponibile il trailer ufficiale del film “Timor – Finché c’è morte c’è speranza” di Valerio Di Lorenzo, al cinema dal 7 novembre prodotto da Blooming Flowers e Sarabi Productions e distribuito da Blooming Flowers. Il film è stato presentato in anteprima in occasione di ROMICS 2024, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Già alla regia di numerosi cortometraggi e del film “Quid”, selezionato per la candidatura ai David di Donatello nel 2021, il cineasta Valerio Di Lorenzo torna dietro la macchina da presa con una dissacrante black comedy di cui firma anche la sceneggiatura in collaborazione con Andrea D’Andrea. Al centro della vicenda lo sgangherato tentativo di una comitiva di quasi-trentenni di occultare il corpo di un uomo ucciso per sbaglio da uno di loro. Lopinionista.it - “Timor – Finché c’è morte c’è speranza”, il film di Valerio Di Lorenzo Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Disponibile il trailer ufficiale delc’èc’è” diDi, al cinema dal 7 novembre prodotto da Blooming Flowers e Sarabi Productions e distribuito da Blooming Flowers. Ilè stato presentato in anteprima in occasione di ROMICS 2024, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Già alla regia di numerosi cortometraggi e del“Quid”, selezionato per la candidatura ai David di Donatello nel 2021, il cineastaDitorna dietro la macchina da presa con una dissacrante black comedy di cui firma anche la sceneggiatura in collaborazione con Andrea D’Andrea. Al centro della vicenda lo sgangherato tentativo di una comitiva di quasi-trentenni di occultare il corpo di un uomo ucciso per sbaglio da uno di loro.

