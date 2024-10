Ilrestodelcarlino.it - Terrorismo internazionale. Blitz della Dda nel Piceno

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Velivoli ultraleggeri costruiti alla Fly Products Grottammare sono stati utilizzati da terroristi in Turchia per compiere attentati? A questa domanda deve dare una risposta l’inchiestaDirezione Distrettuale Antimafia di Ancona che ieri ha fatto eseguire dalla Digosquestura di Ascoli una perquisizione in un’azienda di Grottammare, di cui è amministratore un 68enne originario dell’Umbria, residente nel. L’azienda è specializzata nella produzione di paramotori e paracaduti a motore; il sospettoDda è che i velivoli che ha prodotto siano stati utilizzati per compiere attentati terroristici. Che l’azienda ne fosse consapevole o li abbia semplicemente venduti senza conoscere l’utilizzo finale è tutto chiaramente da chiarire. Le indagini si concentrano su una serie di attentati e tentati attentati avvenuti in Turchia.