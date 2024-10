Terapia in acqua per 200 bambini grazie al progetto Pita. Cosa è e come funziona (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre - Più salute, socialità e autonomia, dentro la vasca e nella vita di tutti i giorni: è l'obiettivo di Pita – progetto d'intervento terapeutico in acqua, portato avanti dall'associazione Astrolabio grazie alla collaborazione con il Gruppo Menarini, che dal 2011 sostiene l'iniziativa. La nuova stagione dei corsi è appena cominciata e coinvolge 200 bambini con disturbo dello spettro autistico e disabilità che potranno frequentare attività guidate e strutturate in ambiente acquatico, "adatte ad assicurare loro benefici considerevoli sotto il profilo cognitivo, motorio e sociale, dal potenziamento dell'attenzione e delle abilità motorie alla riduzione dell'iperattività, dallo sviluppo delle capacità mnemoniche al miglioramento dell'umore e della socialità", come ci dice l’associazione. Lanazione.it - Terapia in acqua per 200 bambini grazie al progetto Pita. Cosa è e come funziona Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre - Più salute, socialità e autonomia, dentro la vasca e nella vita di tutti i giorni: è l'obiettivo did'intervento terapeutico in, portato avanti dall'associazione Astrolabioalla collaborazione con il Gruppo Menarini, che dal 2011 sostiene l'iniziativa. La nuova stagione dei corsi è appena cominciata e coinvolge 200con disturbo dello spettro autistico e disabilità che potranno frequentare attività guidate e strutturate in ambientetico, "adatte ad assicurare loro benefici considerevoli sotto il profilo cognitivo, motorio e sociale, dal potenziamento dell'attenzione e delle abilità motorie alla riduzione dell'iperattività, dallo sviluppo delle capacità mnemoniche al miglioramento dell'umore e della socialità",ci dice l’associazione.

