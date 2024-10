Tajani a Israele: “I soldati italiani non si toccano, non sono militanti di Hezbollah” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Negli attacchi israeliani contro le base Unifil “non c’è alcun soldato italiano ferito, sono comunque in sicurezza”. A confermarlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro a Torino. “Continuiamo a mandare messaggi chiari al Governo di Israele che i soldati italiani non si toccano – ha detto il vicepremier Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Negli attacchi israeliani contro le base Unifil “non c’è alcun soldato italiano ferito,comunque in sicurezza”. A confermarlo il ministro degli Esteri, Antonio, a margine di un incontro a Torino. “Continuiamo a mandare messaggi chiari al Governo diche inon si– ha detto il vicepremier

