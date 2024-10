Stellantis: Amendola (Pd), 'Tavares inquietante, nessun piano industriale' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Allarmante l'audizione alla Camera di Tavares, Ceo Stellantis. nessun piano industriale, nessun chiaro investimento su ricerca e sviluppo, tagli alla filiera dell'indotto, esodo dei lavoratori. Sosteniamo lo sciopero del 18 ottobre a difesa degli stabilimenti, a partire da Melfi". Così Enzo Amendola del Pd sui social. Liberoquotidiano.it - Stellantis: Amendola (Pd), 'Tavares inquietante, nessun piano industriale' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Allarmante l'audizione alla Camera di, Ceochiaro investimento su ricerca e sviluppo, tagli alla filiera dell'indotto, esodo dei lavoratori. Sosteniamo lo sciopero del 18 ottobre a difesa degli stabilimenti, a partire da Melfi". Così Enzodel Pd sui social.

Stellantis & Green Deal - mix micidiale. Concessionarie in rivolta : “Basta auto elettriche - nessuno le vuole” - Tutti conoscono le regole da molto tempo, tutti hanno avuto il tempo di prepararsi e quindi adesso si corre” ha detto nei giorni scorsi il numero uno di Stellantis, che l’11 ottobre sarà in Commissione Commercio e turismo della Camera per un’audizione. Questa crescente divergenza tra obiettivi normativi, prontezza del mercato e aspettative del produttore è motivo di preoccupazione. (Secoloditalia.it)

Stellantis - Calenda : “Nessuna chiarezza sul piano per l’Italia” - L'articolo Stellantis, Calenda: “Nessuna chiarezza sul piano per l’Italia” sembra essere il primo su L'Opinionista. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda. Non c’è alcuna chiarezza sul piano per l’Italia. ROMA – “Stellantis non dice il vero. . Ci aspettiamo che (finalmente) Elkann risponda alla convocazione della commissione del Parlamento e venga a ... (Lopinionista.it)

Urso - 'con Stellantis assolutamente nessuno scontro' - Con Stellantis "non c'è assolutamente nessuno scontro ma la volontà di trovare una strada condivisa, anche con i sindacati e le Regioni, e con le imprese della filiera automotive che sono la forza del nostro Paese, per aumentare i livelli produttivi nel settore dei veicoli, auto e veicoli commerciali, nel nostro Paese", dice il ministro Adolfo Urso, dopo il tavolo sull'automotive e le ... (Quotidiano.net)