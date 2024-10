Movieplayer.it - Spider-Man, Andrew Garfield si sentiva troppo vecchio: "Al provino pensavo 'Non me ne frega niente'"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L'attore ha rivelato che non credeva sarebbe riuscito a ottenere la parte di Peter Parker per il film di Marc Webb.è stato l'ultimo ospite del podcast "Happy Sad Confused" dove ha ricordato di essersi sentito "" per interpretare Peter Parker/-Man quando si è presentato alper The Amazing-Man. Alla fine ha ottenuto il ruolo di protagonista, interpretando il supereroe nel film del 2012 e nel suo sequel del 2014, The Amazing-Man 2.ha riconosciuto alla sua insegnante di recitazione Greta Seacat il merito di averlo aiutato a conquistare il ruolo di-Man, in quanto i suoi consigli prima dello hanno spinto a trattare la cosa come se "non avesse alcuna importanza".