Lettera43.it - Spiati i conti delle sorelle Meloni, il bancario: «Era solo curiosità, sono un maniaco del controllo»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un ex dipendente di Intesa San Paolo è finito sotto i riflettori della procura di Bari per aver spiato icorrenti di diverse figure pubbliche, tra cui la premier Giorgia, sua sorella Arianna, l’ex compagno Andrea Giambruno, oltre ai ministri Daniela Santanchè e Guido Crosetto. Ilsi chiama Vincenzo Coviello, 52 anni e originario di Bitonto. Ha lavorato nella filiale di Bisceglie per più di due anni, dal febbraio 2022 all’aprile 2024, e dice di non aver spiato icorrenti per un complotto contro il governo. Si è difeso dicendo che la sua «erameraundel», e ha negato di aver divulgato quei dati sensibili ad altre persone. Lo racconta oggi La Repubblica, ricostruendo i dettagli del processo disciplinare a cui lo ha sottoposto l’istituto di credito prima di licenziarlo ad agosto.