Sparatoria in centro a Modugno: auto raggiunta da proiettili (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una Sparatoria si è verificata in centro a Modugno nella serata di venerdì 11 ottobre. Diversi colpi d'arma da fuoco sono statj esplosi in via Via Verdi.Alcuni proiettili avrebbero raggiunto un'auto. Non si segnalano feriti. Sul caso indagano i Carabinieri. Baritoday.it - Sparatoria in centro a Modugno: auto raggiunta da proiettili Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unasi è verificata innella serata di venerdì 11 ottobre. Diversi colpi d'arma da fuoco sono statj esplosi in via Via Verdi.Alcuniavrebbero raggiunto un'. Non si segnalano feriti. Sul caso indagano i Carabinieri.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Far west in centro a Modugno - sparatoria tra due uomini : auto crivellate - Far west a Modugno (Bari). Nella serata di oggi, esattamente a distanza di un mese, si è tornati a sparare in pieno centro nella stessa zona. Le lancette dell?orologio segnavano da... (Quotidianodipuglia.it)

Far west in centro a Modugno - sparatoria tra due uomini : auto crivellate - colpito e ucciso un cane - Far west a Modugno (Bari). Nella serata di oggi, esattamente a distanza di un mese, si è tornati a sparare in pieno centro nella stessa zona. Le lancette dell?orologio segnavano da... (Quotidianodipuglia.it)

Inseguimento e sparatoria in centro : un ferito. Si indaga - Inseguimento e sparatoria. Paura la scorsa notte a Modugno, dove in via Piave, nei pressi della scuola De Amicis, sono partiti alcuni colpi di arma da fuoco. Intorno all'1 di notte un 36enne... (Quotidianodipuglia.it)