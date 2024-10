Spagna, Morata: “Dopo gli Europei volevo smettere, mi hanno convinto a continuare” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “L’Europeo doveva essere il mio ultimo torneo, avevo le idee chiare ma mi hanno convinto a continuare. Voglio godermi quello che mi resta”. Così Alvaro Morata nella conferenza stampa alla vigilia di Spagna-Danimarca di Nations League. “Crediamo in noi stessi, il mister manda sempre segnali positivi quando sbagliamo. La Spagna continuare a creare talenti, dobbiamo fare i complimenti agli allenatori dei campionati inferiori. La visita degli infortunati? Questo dimostra ciò che ci ha reso campioni d’Europa. Sono rimasto congelato quando ho visto cosa è successo a Carvajal, ogni infortunio ci ferisce l’anima”, ha aggiunto Morata. Infine, un pensiero su Nadal, che ieri ha annunciato il ritiro: “Sono spagnolo e sono orgoglioso di tutto, quindi immaginate di Rafa. È fatto di un’altra materia, posso solo ringraziarlo per quanto ci ha fatto divertire”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “L’Europeo doveva essere il mio ultimo torneo, avevo le idee chiare ma mi. Voglio godermi quello che mi resta”. Così Alvaronella conferenza stampa alla vigilia di-Danimarca di Nations League. “Crediamo in noi stessi, il mister manda sempre segnali positivi quando sbagliamo. Laa creare talenti, dobbiamo fare i complimenti agli allenatori dei campionati inferiori. La visita degli infortunati? Questo dimostra ciò che ci ha reso campioni d’Europa. Sono rimasto congelato quando ho visto cosa è successo a Carvajal, ogni infortunio ci ferisce l’anima”, ha aggiunto. Infine, un pensiero su Nadal, che ieri ha annunciato il ritiro: “Sono spagnolo e sono orgoglioso di tutto, quindi immaginate di Rafa. È fatto di un’altra materia, posso solo ringraziarlo per quanto ci ha fatto divertire”.

