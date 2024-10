Si terrà il 28 ottobre la commissione Sanità sulle aggressioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fissata per lunedì 28 ottobre alle 16.30 la commissione consiliare Sanità chiesta da FdI (primo firmatario il capogruppo Nicolas vacchi) e Lega per discutere della sicurezza del personale dell’Ausl dopo l’aumento dei casi di aggressione nei confronti dei sanitari. Qualche giorno prima, il sindaco Marco Panieri incontrerà invece i sindacati, che all’inizio di questa settimana hanno avuto un primo confronto con i vertici dell’Azienda sanitaria imolese. In quella sede, il dg Andrea Rossi ha annunciato la volontà di istituire in ospedale un servizio di sorveglianza operativo 24 ore su 24 da affiancare alla conferma dell’utilizzo delle telecamere di sicurezza (l’ultimo decreto varato Governo consente tra le altre cose l’arresto differito grazie all’utilizzo della documentazione video) e al proseguimento dei corsi di formazione per i sanitari. Ilrestodelcarlino.it - Si terrà il 28 ottobre la commissione Sanità sulle aggressioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fissata per lunedì 28alle 16.30 laconsiliarechiesta da FdI (primo firmatario il capogruppo Nicolas vacchi) e Lega per discutere della sicurezza del personale dell’Ausl dopo l’aumento dei casi di aggressione nei confronti dei sanitari. Qualche giorno prima, il sindaco Marco Panieri incontrerà invece i sindacati, che all’inizio di questa settimana hanno avuto un primo confronto con i vertici dell’Azienda sanitaria imolese. In quella sede, il dg Andrea Rossi ha annunciato la volontà di istituire in ospedale un servizio di sorveglianza operativo 24 ore su 24 da affiancare alla conferma dell’utilizzo delle telecamere di sicurezza (l’ultimo decreto varato Governo consente tra le altre cose l’arresto differito grazie all’utilizzo della documentazione video) e al proseguimento dei corsi di formazione per i sanitari.

