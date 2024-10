Settimana nazionale della protezione civile, in prefettura a Chieti un incontro illustrativo del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, si è tenuta alla prefettura di Chieti una riunione presieduta dal prefetto Gaetano Cupello, nel corso della quale si è scelto di illustrare, come documento emblematico, il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse Chietitoday.it - Settimana nazionale della protezione civile, in prefettura a Chieti un incontro illustrativo del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nell’ambito”, si è tenuta alladiuna riunione presieduta dal prefetto Gaetano Cupello, nel corsoquale si è scelto di illustrare, come documento emblematico, ildi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sistema di allarme pubblico IT-alert” in Campania - per l'esercitazione nazionale di protezione civile “Campi Flegrei 2024” - Domani, venerdì 11 ottobre alle ore 17 circa, un messaggio “IT-alert” raggiungerà tutti i cellullari presenti in quel momento sul territorio della regione Campania, per informare che è in corso una simulazione per una possibile attività vulcanica che interessa i Campi Flegrei. L’avviso rientra... (Salernotoday.it)

Settimana nazionale della protezione civile : incontro formativo rivolto agli studenti a Fossacesia - Il Comune di Fossacesia ha partecipato alla sesta edizione della Settimana nazionale della protezione civile, in programma dal 6 al 13 ottobre, organizzando un incontro formativo dedicato agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di secondo grado. L’incontro ha avuto come tema... (Chietitoday.it)

Settimana nazionale della Protezione civile : le iniziative in Provincia di Frosinone - In occasione della “Settimana nazionale della protezione civile”, in programma dal 6 al 13 ottobre, oggi, 9 ottobre, si sono svolte in questa Provincia iniziative finalizzate a sensibilizzare la popolazione sui temi della protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi. In... (Frosinonetoday.it)