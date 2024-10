Scuola e salute: visite mediche e ECG gratuiti per gli studenti di una scuola di Palermo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un'iniziativa lodevole che unisce scuola, salute e sport: all'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone dello Zen di Palermo, gli studenti hanno potuto sottoporsi gratuitamente a visite mediche ed elettrocardiogrammi, ottenendo il certificato di buona salute necessario per partecipare alle attività sportive. L'articolo scuola e salute: visite mediche e ECG gratuiti per gli studenti di una scuola di Palermo . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un'iniziativa lodevole che uniscee sport: all'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone dello Zen di, glihanno potuto sottoporsi gratuitamente aed elettrocardiogrammi, ottenendo il certificato di buonanecessario per partecipare alle attività sportive. L'articoloe ECGper glidi unadi

