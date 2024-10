Scu, tentata estorsione a un imprenditore: blitz contro il "clan dei mesagnesi" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un blitz contro la frangia del “clan dei mesagnesi” della Sacra corona unita è scattato alle prime luci di oggi (venerdì 11 settembre). Quattro arresti sono stati effettuati dalla Squadra Mobile della Questura di Brindisi e dalla Sisco di Lecce, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare Brindisireport.it - Scu, tentata estorsione a un imprenditore: blitz contro il "clan dei mesagnesi" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unla frangia del “dei” della Sacra corona unita è scattato alle prime luci di oggi (venerdì 11 settembre). Quattro arresti sono stati effettuati dalla Squadra Mobile della Questura di Brindisi e dalla Sisco di Lecce, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le dimissioni alla Gnam contro Bocchino - il blitz di Gabrielli da Giannini e altre pillole - Articolo completo: Le dimissioni alla Gnam contro Bocchino, il blitz di Gabrielli da Giannini e altre pillole dal blog Lettera43 . Anche perché la Gnam è «una sede istituzionale, e quindi di tutti, usata per una manifestazione di carattere eminentemente partitico senza un adeguato confronto preliminare». (Lettera43.it)

Feriti i caschi blu dell'Unifil : blitz di Israele e spari contro la base delle forze Onu - Non è ancora chiaro con che armi sia avvenuto l'attacco e né le conseguenze che ha determinato. . Da giorni si è infiammata la guerra tra Israele ed Hezbollah nel Paese dei Cedri. Due caschi blu dell'Onu sono rimasti leggermente feriti: lo ha riferito Al Jazeera, citando una fonte delle Nazioni Unite, secondo la quale nel mirino è finita una torretta di guardia. (Iltempo.it)

Blitz antidroga a Roma contro clan Spada-Casamonica - The post Blitz antidroga a Roma contro clan Spada-Casamonica first appeared on TG2000. Tra i destinatari delle misure, alcuni esponenti del clan Casamonica/Spada. Operazione della polizia a roma contro lo spaccio di stupefacenti. . Eseguite 7 misure cautelari in zona torre angela, alla periferia est della capitale. (Tv2000.it)