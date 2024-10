Scoppia il caso Mbappé: beccato in discoteca durante Israele-Francia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo non essere stato convocato dalla nazionale di Didier Deschamps per preservarsi da un infortunio muscolare rimediato qualche settimana fa con il Real Madrid, ci si sarebbe aspettato di vederlo in palestra. E invece, Kylian Mbappé è stato avvistato in Svezia fuori da una discoteca di Stoccolma, durante la partita di Nations League tra Israele e Francia (vinta 4-1 da Les Blues). “Dobbiamo vederlo in modo più generale. Il postulato iniziale è che gli interessi dei club e gli interessi delle squadre nazionali, non mi riferisco solo a quella francese, ad un certo punto necessariamente divergono e non bisogna dimenticare nemmeno che il datore di lavoro è il club, non è la federazione”, così il ct francese aveva motivato la mancata chiamata al campione blancos. Ilfattoquotidiano.it - Scoppia il caso Mbappé: beccato in discoteca durante Israele-Francia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo non essere stato convocato dalla nazionale di Didier Deschamps per preservarsi da un infortunio muscolare rimediato qualche settimana fa con il Real Madrid, ci si sarebbe aspettato di vederlo in palestra. E invece, Kylianè stato avvistato in Svezia fuori da unadi Stoccolma,la partita di Nations League tra(vinta 4-1 da Les Blues). “Dobbiamo vederlo in modo più generale. Il postulato iniziale è che gli interessi dei club e gli interessi delle squadre nazionali, non mi riferisco solo a quella francese, ad un certo punto necessariamente divergono e non bisogna dimenticare nemmeno che il datore di lavoro è il club, non è la federazione”, così il ct francese aveva motivato la mancata chiamata al campione blancos.

