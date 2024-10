Sci, Brignone: “Fermarmi dopo Milano-Cortina? Smetterò quando non avrò più motivazione” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Io non pensavo di arrivare così lunga, penso sia una grande occasione, ma non mi sono dato una data di scadenza, il mio giorno di fine sarà quando non sentirò più la motivazione, quel fuoco dentro”. Così Federica Brignone nel corso del media day della Fisi al Teatro Armani di Milano sul possibile ritiro dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina. “quando arriverà lo accetterò, sto bene, cerco di fare il massimo, ho lavorato per fare un’altra stagione al top e quel che succede succede”. Lapresse.it - Sci, Brignone: “Fermarmi dopo Milano-Cortina? Smetterò quando non avrò più motivazione” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Io non pensavo di arrivare così lunga, penso sia una grande occasione, ma non mi sono dato una data di scadenza, il mio giorno di fine sarànon sentirò più la, quel fuoco dentro”. Così Federicanel corso del media day della Fisi al Teatro Armani disul possibile ritirole Olimpiadi di. “arriverà lo accetterò, sto bene, cerco di fare il massimo, ho lavorato per fare un’altra stagione al top e quel che succede succede”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sci alpino - Brignone : “La cattiveria c’è ancora - quando non avrò più motivazioni dirò basta” - “Cerco di lavorare per fare la stagione migliore possibile. Continuerò solo se avrò questa motivazione”, ha aggiunto la campionessa azzurra. The post Sci alpino, Brignone: “La cattiveria c’è ancora, quando non avrò più motivazioni dirò basta” appeared first on SportFace. Così Federica Brignone durante il Media Day della Fisi in corso a Milano in vista della prossima stagione agonistica. (Sportface.it)