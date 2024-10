Anteprima24.it - Sanità, primo e importante passo per assegnare il pediatra di base a 750 bambini nel Vallo di Diano

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il comitato per la pediatria di libera scelta dell’Asl di Salerno ha approvato un incarico provvisorio per affrontare la momentanea mancanza di unnel territorio deldi”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale Tommaso Pellegrino dopo la missiva del Vice Sindaco di Auletta Nino de Maffutiis e la sollecitazione di numerosi amministratori e cittadini del territorio. “Tale decisione – ha proseguito Pellegrino – rappresenta unma fondamentale provvedimento per individuare ildinel territorio deldi, è una prima risposta concreta alla necessità di tutelare la salute dei nostri, garantendo loro l’assistenza sanitaria di cui hanno assolutamente bisogno.