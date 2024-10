Ripulito il canale 'Scarafone': da anni era utilizzato come discarica (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono terminate nella giornata di ieri, 10 ottobre 2024, le operazioni di pulizia del canale Scarafone le cui sponde sono state inquinate da rifiuti di ogni tipo.L’intervento, realizzato su una lunghezza di 550 metri, è stato programmato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici e realizzato con le Foggiatoday.it - Ripulito il canale 'Scarafone': da anni era utilizzato come discarica Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono terminate nella giornata di ieri, 10 ottobre 2024, le operazioni di pulizia delle cui sponde sono state inquinate da rifiuti di ogni tipo.L’intervento, realizzato su una lunghezza di 550 metri, è stato programmato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici e realizzato con le

