Riprende lo scavo del Perucetus colossus cetaceo gigante scoperto in Perù

(Adnkronos) – Nuova spedizione dei paleontologi dell'Università di Pisa nel deserto di Ica, in Perù, per ampliare lo scavo dove, nel 2023, è stato ritrovato parte dello scheletro di Perucetus colossus, il cetaceo vissuto circa 40 milioni di anni fa, che si stima possa essere stato l'animale più pesante mai esistito sulla Terra. Grazie all'uso

