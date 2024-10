Rachel Zegler desidera recitare in un film dei Muppet: "Voglio essere l'erede di Michael Caine e Tim Curry" (Di venerdì 11 ottobre 2024) La star di Biancaneve sogna di poter seguire le orme dei suoi illustri colleghi al fianco di Kermit la rana. Tra i fan di lunga data di Sesame Street e dei Muppet c'è anche Rachel Zegler, star di West Side Story e Biancaneve, che vorrebbe seguire le orme di Michael Caine e Tim Curry ed essere l'unico personaggio in carne ed ossa insieme a Kermit la rana e i suoi amici. Famosi anche per le loro incursioni cinematografiche, i Muppet non compaiono al cinema da dieci anni, quando tornarono sul grande schermo nel film Muppets 2 - Ricercati, scritto e diretto da James Bobin, con Tina Fey, Ricky Gervais e Ty Burrell nel cast. Ritorno coi Muppet "Michael Caine l'ha Movieplayer.it - Rachel Zegler desidera recitare in un film dei Muppet: "Voglio essere l'erede di Michael Caine e Tim Curry" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La star di Biancaneve sogna di poter seguire le orme dei suoi illustri colleghi al fianco di Kermit la rana. Tra i fan di lunga data di Sesame Street e deic'è anche, star di West Side Story e Biancaneve, che vorrebbe seguire le orme die Timedl'unico personaggio in carne ed ossa insieme a Kermit la rana e i suoi amici. Famosi anche per le loro incursioni cinematografiche, inon compaiono al cinema da dieci anni, quando tornarono sul grande schermo nels 2 - Ricercati, scritto e diretto da James Bobin, con Tina Fey, Ricky Gervais e Ty Burrell nel cast. Ritorno coil'ha

