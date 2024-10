"Presa per i capelli e messa sotto i piedi". Gli esorcismi del don, condannato e poi liberato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il sacerdote fu condannato per aver eseguito esorcismi violenti: avrebbe torturato una ragazzina di appena 12 anni nel Casertano Ilgiornale.it - "Presa per i capelli e messa sotto i piedi". Gli esorcismi del don, condannato e poi liberato Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il sacerdote fuper aver eseguitoviolenti: avrebbe torturato una ragazzina di appena 12 anni nel Casertano

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Presa per i capelli e messa sotto i piedi". Gli esorcismi di don Barone, condannato e poi liberato - Il sacerdote fu condannato per aver eseguito esorcismi violenti: avrebbe torturato una ragazzina di appena 12 anni nel Casertano ... (ilgiornale.it)

Le Iene presentano: Inside, la nuova stagione. Si inizia stasera con Gli Esorcismi di Don Barone - Stasera, su Italia 1, avrà inizio la nuova edizione dello spin-off de Le Iene. La puntata di stasera sarà condotta da Gaetano Pecoraro ... (tvblog.it)

Don Michele Barone, processo e condanna per violenze su minore in esorcismi/ “Hanno pagato per accusarmi…” - Don Michele Barone, ex prete condannato a 12 anni di carcere per lesioni e abusi su una 13enne durante presunti esorcismi: la sua versione. (ilsussidiario.net)