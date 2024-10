Napolipiu.com - Politano ritrovata l’auto rubata: manca il portafogli al quale era legato

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La vettura del calciatore è stata recuperata a Casoria con documenti ed effetti personali. Matteopuò tirare un sospiro di sollievo. L’attaccante del Napoli ha ritrovato la sua auto, una Smartnella notte a Posillipo, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Il veicolo è stato rinvenuto in via Nazionale delle Puglie, nella zona di Casoria, all’interno del parcheggio del complesso Seven Store. Il ritrovamento della Smart diAll’interno delsono stati recuperati i documenti personali di, comprese carte di credito e bancomat.vano però ilo e i contanti. Un gesto che, seppur parzialmente, ha permesso al calciatore di recuperare oggetti di valore affettivo.