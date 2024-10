Pogacar: “Il doping? Non voglio correre il rischio di ammalarmi” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo dice Tadej Pogacar, dominatore dell'annata ciclistica, rispondendo a una domanda sui sospetti doping che lo riguardano, alla vigilia del Giro di Lombardia Golssip.it - Pogacar: “Il doping? Non voglio correre il rischio di ammalarmi” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo dice Tadej, dominatore dell'annata ciclistica, rispondendo a una domanda sui sospettiche lo riguardano, alla vigilia del Giro di Lombardia

Tadej Pogacar risponde alle accuse di doping : “Chi vince ha sempre degli haters e nel caso sarebbe stupido usare certe sostanze” - In conferenza stampa, il n. Troppo forte per essere vero? Nel ciclismo, purtroppo, i sospetti un po’ vengono a galla pensando a un passato in cui sovente le prestazioni sensazionali dei corridori erano poi accompagnate dall’uso di sostanze dopanti. Deve essere più veloce, più alto e migliore e a un certo punto sei limitato. (Oasport.it)