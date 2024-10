Perdere il lavoro dopo la diagnosi di tumore: così le donne sono più a rischio povertà (Di venerdì 11 ottobre 2024) Perdere il lavoro dopo la diagnosi di tumore, oppure costrette a fermarsi per seguire le terapie, con grosse difficoltà a rientrare nel mercato dopo la guarigione. Sulle donne non pesa solo la malattia, ma anche una condizione di progressivo impoverimento economico.Il fenomeno si chiama Europa.today.it - Perdere il lavoro dopo la diagnosi di tumore: così le donne sono più a rischio povertà Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)illadi, oppure costrette a fermarsi per seguire le terapie, con grosse difficoltà a rientrare nel mercatola guarigione. Sullenon pesa solo la malattia, ma anche una condizione di progressivo impoverimento economico.Il fenomeno si chiama

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

M&Co - addio dopo 26 anni : "È come perdere un figlio" - Una decisione sofferta? "Sì, una decisione che arriva dopo 26 anni, quel negozio per me è come un figlio. Un negozio di qualità come il vostro perché arriva a chiudere? "Sono aumentate le difficoltà economiche delle famiglie ma soprattutto c’è un generale cambio di mentalità: in tanti preferiscono gli acquisti on line dove i capi si possono restituire. (Ilrestodelcarlino.it)

Romina Carrisi si sfoga su Instagram : “Non riesco a perdere peso dopo la gravidanza” - Romina Carrisi ha pubblicato un video su Instagram in cui si sfoga e ammette le difficoltà riscontrate nel perdere i […] Continua a leggere Romina Carrisi si sfoga su Instagram: “Non riesco a perdere peso dopo la gravidanza” su Perizona.it . (Perizona.it)

Zoff : «Inter - ci sta perdere un derby dopo sei. Rimane la favorita» - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Zoff: «Inter, ci sta perdere un derby dopo sei. ANCORA PRESTO – Intervenuto su Radio Anch’io Sport, Dino Zoff ha detto la sulla corsa al titolo: «L’Inter gode dei favori del pronostico perché ... (Inter-news.it)