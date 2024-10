Oasport.it - Pattinaggio artistico, Rizzo si impone nello short del Budapest Trophy. Buon debutto per l’azzurro

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un inizio di alto profilo. Matteosi è imposto con merito nel primo segmento valido per il, competizione internazionale diinserito nel circuito ISU Challenger Series ed in scena questo fine settimana nell’omonima capitale ungherese. Ottimo risultato per, alstagionale dopo lo stop dettato dall’operazione all’anca per cui ha dovuto chiudere la scorsa annata sportiva in anticipo.specifico il gioiellino della Nazionale italiana ha stampato unoda 84.77 (43.52, 41.25), sfruttando il miglior riscontro nelle componenti del programma e difendendosi egregiamente con un layout tecnico importante.