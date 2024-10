Paola Perego spiega come ha scoperto di avere un tumore «Le amiche mi insultano adesso» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Paola Perego, conduttrice amata dal pubblico italiano, ha vissuto un’esperienza drammatica che le ha cambiato profondamente la vita. Nove mesi fa, è stata operata per un tumore al rene. In un’intervista al Messaggero, Paola Perego ha raccontato i dettagli del suo percorso, parlando apertamente della malattia e di come abbia affrontato la paura con coraggio, anche grazie al supporto della famiglia, in particolare della figlia. Ambasciatrice dell’iniziativa Tennis & Friends, Paola Perego ha sottolineato l’importanza della prevenzione, spiegando come sia proprio grazie ai controlli periodici che è riuscita a scoprire in tempo il tumore. La sua storia ha commosso e fatto riflettere su quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute. Donnapop.it - Paola Perego spiega come ha scoperto di avere un tumore «Le amiche mi insultano adesso» Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), conduttrice amata dal pubblico italiano, ha vissuto un’esperienza drammatica che le ha cambiato profondamente la vita. Nove mesi fa, è stata operata per unal rene. In un’intervista al Messaggero,ha raccontato i dettagli del suo percorso, parlando apertamente della malattia e diabbia affrontato la paura con coraggio, anche grazie al supporto della famiglia, in particolare della figlia. Ambasciatrice dell’iniziativa Tennis & Friends,ha sottolineato l’importanza della prevenzione,ndosia proprio grazie ai controlli periodici che è riuscita a scoprire in tempo il. La sua storia ha commosso e fatto riflettere su quanto sia fondamentale prendersi cura della propria salute.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ho scoperto di avere un tumore al rene con un test di routine - senza non avrei saputo di essere malata” : il racconto di Paola Perego - L’operazione, avvenuta una settimana dopo la diagnosi, ha segnato il vero momento di presa di coscienza. ” Prevenzione: una battaglia da combattere La lotta contro il cancro ha rafforzato in Paola Perego la convinzione sull’importanza della prevenzione. Tuttavia, molti non credevano alle sue parole, pensando fosse uno scherzo: “Alcuni cercavano di tranquillizzarmi dicendo ‘andrà tutto bene’, e io ... (Ilfattoquotidiano.it)

Paola Perego - il racconto in lacrime gela tutti - “Non ci sono nidi nelle aziende, gli asili sono pochi e sono costosi, poi le donne sono meno prese in considerazione per le assunzioni, sono spesso pagate meno a parità di ruolo”, ha spiegato. Inoltre, Paola Perego ha rivelato cos’è successo ad una donna, vittima di violenza, che doveva essere sua ospite tempo fa: il suo racconto è da brividi. (Tvzap.it)

“Doveva venire in studio - ma è morta”. Paola Perego - il racconto choc - Lucio Presta e il suo terribile incidente: come sta ora Dice poi: “E ho un ricordo netto. >> “Finito in un dirupo, poi la corsa in ospedale”. Non venne dicendomi che voleva rimandare, che il suo compagno o ex compagno sembrava essersi calmato… Una settimana dopo era morta”. Quando si lavora con i bambini piccoli è dura” ha raccontato, precisando: “un incubo. (Caffeinamagazine.it)