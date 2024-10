Paola Iezzi elimina una concorrente da X Factor, lei va su tutte le furie: “Ho visto cose che non posso dire” | VIDEO (Di venerdì 11 ottobre 2024) Paola Iezzi elimina una concorrente da X Factor, lei va su tutte le furie Polemiche a X Factor con una concorrente che si è scagliata contro la giudice Paola Iezzi e la trasmissione intera per via della sua eliminazione dai bootcamp. Marina Del Grosso, questo il nome della cantante, era riuscita a ottenere una sedia grazie alla sua interpretazione del brano I put a spell on you. Successivamente, però, Paola Iezzi l’ha eliminata per fare spazio a un’altra artista, Laura Fetahu. L’interprete eliminata, però, ha preso il microfono affermando: “Non sono d’accordo, la qualità viene mandata via per far spazio allo spettacolo”. “Se posso darti un consiglio, la reazione migliore è sempre quella di imparare da quello che si sta facendo e dare il meglio la prossima volta” ha replicato Paola Iezzi. Per @PaolaIezzi non ci sono dubbi: Laura deve sedersi. Tpi.it - Paola Iezzi elimina una concorrente da X Factor, lei va su tutte le furie: “Ho visto cose che non posso dire” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)unada X, lei va sulePolemiche a Xcon unache si è scagliata contro la giudicee la trasmissione intera per via della suazione dai bootcamp. Marina Del Grosso, questo il nome della cantante, era riuscita a ottenere una sedia grazie alla sua interpretazione del brano I put a spell on you. Successivamente, però,l’hata per fare spazio a un’altra artista, Laura Fetahu. L’interpreteta, però, ha preso il microfono affermando: “Non sono d’accordo, la qualità viene mandata via per far spazio allo spettacolo”. “Sedarti un consiglio, la reazione migliore è sempre quella di imparare da quello che si sta facendo e dare il meglio la prossima volta” ha replicato. Per @non ci sono dubbi: Laura deve sedersi.

