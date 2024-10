Pallacanestro. Ancora una trasferta amara per Fioravanti. La Sba cade sul campo dll’Use Empoli (Di venerdì 11 ottobre 2024) Rimandato l’appuntamento con la prima vittoria in trasferta per la Scuola Basket Arezzo. Nel turno infrasettimanale di mercoledì la squadra di coach Fioravanti ha perso 80-74 in casa della Use Empoli. Non è bastata una buona prova complessiva e la caparbietà di restare in partita fino alla sirena finale. Lo scarso apporto dalla panchina e le percentuali dall’arco dei padroni di casa hanno fatto la differenza. Empoli parte forte proprio grazie ad alcune triple di fila che incidono sul parziale di 23-16 a fine primo quarto. Nel secondo quarto gli amaranto scivolano anche a -10, poi i canestri di Toia e Lemmi permettono di tornare sotto all’intervallo lungo (37-32). A inizio terzo quarto gli empolesi Rosselli e De Leone scavano un altro break che vale il +11, ma Arezzo punto dopo punto torna a due possessi di distanza fino al 54-48 della terza sirena. Sport.quotidiano.net - Pallacanestro. Ancora una trasferta amara per Fioravanti. La Sba cade sul campo dll’Use Empoli Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Rimandato l’appuntamento con la prima vittoria inper la Scuola Basket Arezzo. Nel turno infrasettimanale di mercoledì la squadra di coachha perso 80-74 in casa della Use. Non è bastata una buona prova complessiva e la caparbietà di restare in partita fino alla sirena finale. Lo scarso apporto dalla panchina e le percentuali dall’arco dei padroni di casa hanno fatto la differenza.parte forte proprio grazie ad alcune triple di fila che incidono sul parziale di 23-16 a fine primo quarto. Nel secondo quarto glinto scivolano anche a -10, poi i canestri di Toia e Lemmi permettono di tornare sotto all’intervallo lungo (37-32). A inizio terzo quarto gli empolesi Rosselli e De Leone scavano un altro break che vale il +11, ma Arezzo punto dopo punto torna a due possessi di distanza fino al 54-48 della terza sirena.

