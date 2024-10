Palazzo Vecchio: "Entro l'autunno pianteremo 700 nuovi alberi" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayPalazzo Vecchio annuncia un "maxi piano" che porterà, "Entro al fine dell’autunno, ad avere oltre 700 nuovi alberi in città". Con due appalti inseriti nel piano triennale degli investimenti, annuncia l'amministrazione, "è previsto un Firenzetoday.it - Palazzo Vecchio: "Entro l'autunno pianteremo 700 nuovi alberi" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayannuncia un "maxi piano" che porterà, "al fine dell’, ad avere oltre 700in città". Con due appalti inseriti nel piano triennale degli investimenti, annuncia l'amministrazione, "è previsto un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Il tennis è vecchio - ha bisogno di volti nuovi. Anna Kalinskaya (fidanzata di Sinner) ha personalità - emergerà» - Lavoriamo anche con una ragazza che ha solo undici anni. L'articolo «Il tennis è vecchio, ha bisogno di volti nuovi. «Il tennis ha bisogno di più tifosi giovani. Abitualmente nello sport si cerca di ottenere accordi rapidi, firmare contratti che portino rapidamente a commissioni. Troverà la sua strada nella top ten mondiale. (Ilnapolista.it)

Il Papa annuncia 21 nuovi cardinali : 4 italiani - il più vecchio ha 99 anni. Dall’Iran all’Indonesia - c’è anche un maratoneta - V. Jean-Paul Vesco, Arcivescovo di Algeri (Algeria) 12. Mons. San Paolo VI, il 22 giugno 1974, lo ha nominato Pro-Nunzio Apostolico in Nuova Zelanda e Delegato Apostolico nell’Oceano Pacifico; lo stesso Pontefice, il 30 giugno successivo, gli ha conferito l’Ordinazione episcopale nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. (Ilfattoquotidiano.it)

Borgo Vecchio - degrado in piazza della Pace : "Dove sono i nuovi assunti alla Rap?" - Ci troviamo a piazza della Pace, al Borgo Vecchio, dove il degrado regna sovrano. Queste sono le condizioni in cui versano oggi i marciapiedi: siamo costretti a camminare o spostare con i piedi la spazzatura, come ben vendete nel video. Da anni non si vede uno spazzino da anni: piazza della... (Palermotoday.it)