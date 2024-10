Oroscopo Paolo Fox weekend 12-13 ottobre 2024: stelle ok per Acquario (Di venerdì 11 ottobre 2024) Paolo Fox rivela l'Oroscopo del fine settimana 12 e 13 ottobre 2024, concentrandosi su amore e salute. Con la Luna in Acquario, saranno 48 ore intense. Grazie alla guida del famoso astrologo italiano, eventuali storture potranno essere raddrizzate. Vediamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox del weekend 12-13/10. Oroscopo Paolo Fox 12-13 ottobre 2024: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: ritrovi una maggior consapevolezza in merito ad una relazione sentimentale. Il clima è sereno e positivo, soprattutto domenica. Un'amicizia potrebbe evolvere in un qualcosa di più profondo. Lavoro: potrebbe sbocciare un nuovo progetto, che ti farà faticare molto ma ti darà altrettante soddisfazioni. Ci studia o segue dei nuovi corsi, fanno dei progetti. Toro - Amore: sabato, qualcosa non ti sta bene e vuoi parlarne. Domenica, prendi le distanze da chi ti vuole far infuriare. Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox weekend 12-13 ottobre 2024: stelle ok per Acquario Leggi tutta la notizia su Ultimora.news (Di venerdì 11 ottobre 2024)Fox rivela l'del fine settimana 12 e 13, concentrandosi su amore e salute. Con la Luna in, saranno 48 ore intense. Grazie alla guida del famoso astrologo italiano, eventuali storture potranno essere raddrizzate. Vediamo le previsioni astrologiche diFox del12-13/10.Fox 12-13: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: ritrovi una maggior consapevolezza in merito ad una relazione sentimentale. Il clima è sereno e positivo, soprattutto domenica. Un'amicizia potrebbe evolvere in un qualcosa di più profondo. Lavoro: potrebbe sbocciare un nuovo progetto, che ti farà faticare molto ma ti darà altrettante soddisfazioni. Ci studia o segue dei nuovi corsi, fanno dei progetti. Toro - Amore: sabato, qualcosa non ti sta bene e vuoi parlarne. Domenica, prendi le distanze da chi ti vuole far infuriare.

