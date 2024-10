Omicidio a Rozzano, uomo accoltellato al petto in strada: trovato dai carabinieri, morto in ospedale a Milano (Di venerdì 11 ottobre 2024) uomo accoltellato in strada a Rozzano, soccorso è deceduto dopo il ricovero in ospedale: indagini in corso Notizie.virgilio.it - Omicidio a Rozzano, uomo accoltellato al petto in strada: trovato dai carabinieri, morto in ospedale a Milano Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)in, soccorso è deceduto dopo il ricovero in: indagini in corso

Accoltellato e lasciato per strada a Rozzano : morto un uomo di 30 anni - Un uomo di 30 è stato lasciato agonizzante per strada in viale Romagna a Rozzano (Milano): è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. La vittima sarebbe un residente della zona, incensurato. Indagano i Carabinieri.Continua a leggere . (Fanpage.it)