Oltre dieci furgoni e auto per l’assalto al calzaturificio di lusso: rapina da film a Fucecchio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ad essere preso un calzaturificio che produce scarpe anche per marchi di lusso nel'aria industriale del comune fiorentino. I capi di lusso probabilmente erano l’obiettivo dei rapinatori che poi sono fuggiti gettando chiodi in strada e facendo perdere le proprie tracce. Fanpage.it - Oltre dieci furgoni e auto per l’assalto al calzaturificio di lusso: rapina da film a Fucecchio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ad essere preso unche produce scarpe anche per marchi dinel'aria industriale del comune fiorentino. I capi diprobabilmente erano l’obiettivo deitori che poi sono fuggiti gettando chiodi in strada e facendo perdere le proprie tracce.

