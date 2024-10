Quotidiano.net - Olio d’oliva e longevità. I consigli degli esperti

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Nobel per la Medicina assegnato agli statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun per le loro ricerche sul microRna. "Il loro lavoro ha aperto un filone importantissimo". Invece a che punto siamo in Italia? E ancora, gli effetti dell’di oliva sullaspiegati da una nutrizionista. Questi e molti altri approfondimenti – arricchiti daie dai luminari del settore – sul nostro canale dedicato alla salute www.quotidiano.net/salute.