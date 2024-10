Oh si sono baciati Amici bomba su Trigno e il cantante Scoperti dal pubblico durante la registrazione

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)24, scatta il bacio tra i due allievi. E no, non si tratta di Rebecca e di uno sconosciuto spasimante. Avete presente la storia del bigliettino? La ballerina, che ha già avuto esperienze in tv come Viva Rai 2 e Sanremo 2024, ha cercato di capire chi fosse l’autore del messaggio: “Qualche volta ho provato a dirti qualche parola in più ma non riesco proprio e lo faccio solo con le persone che sotto sotto un po’ mi interessano”. Ha chiesto con insistenza a Vybes: “Giurami che non l’hai scritto te! Dimmi la verità . L’hai scritto tu oppure no? Giuralo sulla persona più importante che hai! Guardate che non giura! Sei un cretino veramente”. C’è stato chi ha pensato che l’allievo infatuato di Rebecca fosse Ilan. Ma a dirla tutta la situazione non è ancora del tutto chiarita. Nel frattempo è arriva il bacio tra due allievi. Leggi anche: “Nata la prima coppia”.