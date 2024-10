Ogni anno 800 mila tonnellate di reti fantasma perse nei mari (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ogni anno vengono perse circa 800 mila tonnellate di reti fantasma nei nostri mari causando gravi danni all’ambiente e alla nostra salute. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, in occasione della terza edizione di Pianeta Mare Film Festival, il festival del cinema a tema mare, hanno realizzato il “T-Ossigeno” una rassegna green interamente dedicata al mare. fsc/gsl/sat Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Ogni anno 800 mila tonnellate di reti fantasma perse nei mari Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) –vengonocirca 800dinei nostricausando gravi danni all’ambiente e alla nostra salute. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, in occasione della terza edizione di Pianeta Mare Film Festival, il festival del cinema a tema mare, hrealizzato il “T-Ossigeno” una rassegna green interamente dedicata al mare. fsc/gsl/sat Unlimited News - Notizie dal mondo

