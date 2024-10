Nobel per la Pace a Nihon Hidankyo, l'ong giapponese contro le armi nucleari (Di venerdì 11 ottobre 2024) In un anno caratterizzato da guerre e conflitti il comitato per il Nobel ha deciso di puntare su chi si batte contro l'uso delle armi atomiche. Da Oslo il giovane presidente Jorgen Watne Frydnes ha annunciato la decisione: è stata scelta l'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo, fondata dai sopravvissuti alle bombe atomiche sganciate alla fine della Seconda Guerra Mondiale su Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha. La motivazione, «i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso le testimonianze che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate». I conflitti più recenti, ha spiegato il presidente del Comitato di Oslo, hanno messo «sotto pressione» in modo «allarmante» quello che ha definito «il tabù sull'uso delle armi nucleari». Iltempo.it - Nobel per la Pace a Nihon Hidankyo, l'ong giapponese contro le armi nucleari Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In un anno caratterizzato da guerre e conflitti il comitato per ilha deciso di puntare su chi si battel'uso delleatomiche. Da Oslo il giovane presidente Jorgen Watne Frydnes ha annunciato la decisione: è stata scelta l'organizzazione, fondata dai sopravvissuti alle bombe atomiche sganciate alla fine della Seconda Guerra Mondiale su Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha. La motivazione, «i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dallee per aver dimostrato attraverso le testimonianze che lenon devono mai più essere utilizzate». I conflitti più recenti, ha spiegato il presidente del Comitato di Oslo, hanno messo «sotto pressione» in modo «allarmante» quello che ha definito «il tabù sull'uso delle».

