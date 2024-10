Nave Ocean Viking verso Ravenna, 43 migranti a bordo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo sbarco a Ravenna della Nave Ocean Viking con 43 persone a bordo L’arrivo, spiega la prefettura, è previsto per lunedì 14 ottobre alle 8, quasi certamente alla banchina del Terminal crociere di Porto Corsini, mentre si decide nel pomeriggio dove saranno fatte le visite sanitarie e gli adempimenti dei servizi sociali del Comune e Imolaoggi.it - Nave Ocean Viking verso Ravenna, 43 migranti a bordo Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo sbarco adellacon 43 persone aL’arrivo, spiega la prefettura, è previsto per lunedì 14 ottobre alle 8, quasi certamente alla banchina del Terminal crociere di Porto Corsini, mentre si decide nel pomeriggio dove saranno fatte le visite sanitarie e gli adempimenti dei servizi sociali del Comune e

Ravenna : nuovo sbarco per nave Ocean Viking con a bordo 43 migranti - Ravenna, 10 ottobre 2024 – E’ previsto per lunedì prossimo (14 ottobre), al Porto di Ravenna, un nuovo sbarco per la nave Ocean Viking con a bordo 43 migranti. Sbarco che quasi certamente avverrà intorno alle 8 del mattino alla banchina del Terminal crociere di Porto Corsini. Quello di lunedì sarà il quarto sbarco presso il porto cittadino della nave Ong ‘Ocean Viking’ SOS Mediterranee, che sta ... (Ilrestodelcarlino.it)

