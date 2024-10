Nations League oggi in TV, dove vedere Bosnia-Germania, Ungheria-Olanda e le altre partite: canale e diretta streaming (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono 8 le partite di Nations League in programma oggi, venerdì 11 ottobre. I match più importanti sono Ungheria-Olanda e Bosnia-Germania. Fanpage.it - Nations League oggi in TV, dove vedere Bosnia-Germania, Ungheria-Olanda e le altre partite: canale e diretta streaming Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono 8 lediin programma, venerdì 11 ottobre. I match più importanti sono

Nations League - pareggio tra Italia e Belgio : all’Olimpico finisce 2-2. Azzurri in dieci per tutto il secondo tempo - Il Belgio pareggia al 60? con Trossard: anche la seconda rete belga nasce da una situazione di palla inattiva. Cross basso e teso di Dimarco dalla sinistra che arriva a Cambiaso, sul secondo palo: lo juventino mette la palla in rete in due tempi ed è 1-0. Il punteggio non si schioderà più dal 2-2. La squadra di Spalletti raddoppia con Retegui al 24?, al termine di un’altra bella azione: 2-0. (Open.online)

Slovacchia-Svezia (Uefa Nations League C - 11-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - Primo atto dello scontro diretto che dovrà decidere il primo posto in Nations League C1: la Slovacchia di Calzona affronta in casa la Svezia di Dahl Tomasson. Nei convocati del tecnico ex Napoli […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Entrambe appaiate a quota 6 dopo aver passeggiato contro Estonia e Azerbaigian ottenendo 2 vittorie, con gli scandinavi al momento avanti in virtù ... (Infobetting.com)

Turchia-Montenegro (Uefa Nations League B - 11-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - Gli Ay-Y?ld?zl?lar si sono sbloccati contro l’Islanda grazie alla tripletta di Akturkoglu, utile ad andare in vantaggio sui gallesi nella differenza reti. Nei convocati del tecnico di Pomigliano d’Arco problemi in difesa con le defezioni di Kabak, […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)