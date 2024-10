Napoli, lieto fine per Politano: ritrovata nella notte la macchina rubata (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima David Neres, poi Juan Jesus e adesso Matteo Politano. I giocatori del Napoli sono finiti nel mirino della malavita. Dopo il furto dell`orologio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima David Neres, poi Juan Jesus e adesso Matteo. I giocatori delsono finiti nel mirino della malavita. Dopo il furto dell`orologio

Napoli - ritrovata l’auto rubata di Matteo Politano - ma è sparito il portafogli - Lo stesso difensore brasiliano ha detto che nella sua auto ha trovato ben 5 AirTag, cioè dispositivi della Apple finalizzati a tracciare la posizione del veicolo. Dalle notizie trapelate finora non è però stato ritrovato il portafogli dell’attaccante. A distanza di poche ore l’auto è stata ritrovata in via Nazionale delle Puglie, a Casoria, come riferito da CalcioNapoli24. (Dayitalianews.com)

Ritrovata a Casoria l’auto rubata a Matteo Politano : sparito il portafogli del calciatore del Napoli - La Smart rubata all'attaccante del Napoli Matteo Politano è stata ritrovata dalla polizia in provincia, a Casoria; all'interno rinvenuti i documenti ma non il portafogli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Politano sul furto dell'auto : "Non è un problema solo di Napoli. Chiedo di riavere il portafogli" - Matteo Politano rompe il silenzio e parla dopo il brutto episodio di cui è rimasto vittima nelle ultime ore. Il calciatore del Napoli, infatti, ha subito il furto dell'auto, una Smart, mentre era a cena in un ristorante a Posillipo. All'interno della vettura c'erano anche oggetti personali, tra... (Today.it)