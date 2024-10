Ilfattoquotidiano.it - Multiproprietà, i presidenti ci riprovano: nella bozza di riforma c’è l’articolo per reintrodurle (approfittando del nuovo vento in Europa)

(Di venerdì 11 ottobre 2024), ci risiamo. Vietate in Italia (ma con l’eccezione per Napoli e Bari cucita su misura per De Laurentiis fino al 2028), concesse a determinate condizioni in, adesso tornano a far discutere favorevoli e contrari: perché mentre la Uefa inasprisce i controlli (che di fatto però significa anche sdoganarle), in Serie A qualcuno vorrebbe. E questo desiderio potrebbe diventare presto una richiesta formale sul tavolo delle riforme del pallone. Parliamo di uno degli istituti più controversi del calcio moderno: in Italia, introdotti da Tavecchio ed in vigore fino al 2021, hanno fatto più danni della grandine, col famoso caso Salernitana, e oggi gli ultimi strascichi a Bari. Inè diverso, ormai lesi moltiplicano e si sprecano, da ultima la recente acquisizione dell’Everton da parte dei Friedkin, già proprietari della Roma.