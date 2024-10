Sport.quotidiano.net - Motonautica. Ragazzi d’oro: il Club Nautico si gode il talento di Ferrari e Santi

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Vittorie in serie, grande festa e tanto orgoglio per ilche li sta facendo crescere. Gregorioe Giuliosono giovani promesse dellae anche nell’ultimo weekend, a Mondello (Palermo), l’hanno dimostrato. Nelle acque del Circolo Canottieri Giuseppe Lauria,si è aggiudicato le Finali nazionali del Trofeo NGP (Next Generation Powerboat) per la categoria 12-14 anni eha vinto invece nella 15-18 anni. "Belle gare, andate molto bene – dice l’istruttore Luca–. Abbiamo portato a casa delle medaglie e anche grazie ai nostri, che hanno recitato la parte del leone, l’Emilia-Romagna ha vinto il Trofeo generale Coni dedicato alle regioni. L’anno scorso era arrivato un secondo posto, quest’anno un primo". 119 punti per l’Emilia – Romagna, mentre al secondo posto sono arrivate Sicilia e Friuli-Venezia Giulia con 109.