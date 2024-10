Morta schiacciata dal bus dopo scuola a Piacenza, la 14enne soccorsa da un’infermiera mamma di un compagno (Di venerdì 11 ottobre 2024) La 14enne Morta schiacciata dall'autobus che avrebbe dovuto riportarla a casa a Piacenza dopo le lezioni scolastiche, era stata soccorsa in un primo momento dalla mamma di un compagno di scuola, un'infermiera che era andata a prendere il figlio per portarlo a casa. Fanpage.it - Morta schiacciata dal bus dopo scuola a Piacenza, la 14enne soccorsa da un’infermiera mamma di un compagno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladall'autobus che avrebbe dovuto riportarla a casa ale lezioni scolastiche, era statain un primo momento dalladi undi, un'infermiera che era andata a prendere il figlio per portarlo a casa.

