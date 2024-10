Masters 1000 Shanghai 2024, Fritz batte Goffin ed è il terzo semifinalista (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo Jannik Sinner e Tomas Machac è Taylor Fritz il terzo semifinalista del Masters 1000 di Shanghai. Prosegue l’ottima seconda parte di stagione del tennista californiano, ormai sempre più vicino alla qualificazione alle ATP Finals di Torino. Il finalista degli ultimi US Open non ha incontrato particolari difficoltà nel match odierno che lo vedeva opposto al belga David Goffin, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4. Un’ora e ventitrè minuti di partita condita da ben 10 aces per Fritz, che raggiunge la sua quinta semifinale ‘1000’ in carriera, la seconda di questo 2024 dopo quella a Madrid. Il classe ’97 ora attende solo di conoscere il suo avversario di domani, che uscirà dal match tra Novak Djokovic e Jakub Mensik in programma alle 12:30 italiane. Masters 1000 Shanghai 2024, Fritz batte Goffin ed è il terzo semifinalista SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo Jannik Sinner e Tomas Machac è Taylorildeldi. Prosegue l’ottima seconda parte di stagione del tennista californiano, ormai sempre più vicino alla qualificazione alle ATP Finals di Torino. Il finalista degli ultimi US Open non ha incontrato particolari difficoltà nel match odierno che lo vedeva opposto al belga David, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4. Un’ora e ventitrè minuti di partita condita da ben 10 aces per, che raggiunge la sua quinta semifinale ‘’ in carriera, la seconda di questodopo quella a Madrid. Il classe ’97 ora attende solo di conoscere il suo avversario di domani, che uscirà dal match tra Novak Djokovic e Jakub Mensik in programma alle 12:30 italiane.ed è ilSportFace.

