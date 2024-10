Lo Chef Emanuele Gasperini trionfa al premio TOP CHEF su Ocean Drive Television: un talento italiano acclamato a livello internazionale (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) - Roma, Parioli, 11 ottobre 2025 – Ocean Drive Television è orgogliosa di annunciare la vittoria dello CHEF Emanuele Gasperini al prestigioso premio TOP CHEF, un riconoscimento che celebra la creatività, la maestria culinaria e la personalità dei migliori CHEF italiani. Gasperini, CHEF executive di fama internazionale e vero ambasciatore della tradizione e dell'innovazione gastronomica italiana, ha conquistato il premio con il suo talento unico e la sua passione per la cucina. Originario dell'Italia e intriso di una passione autentica per la gastronomia, lo CHEF Gasperini ha maturato un'ampia esperienza non solo nell'arte culinaria, ma anche nella pasticceria, campo in cui ha raggiunto livelli di eccellenza. Liberoquotidiano.it - Lo Chef Emanuele Gasperini trionfa al premio TOP CHEF su Ocean Drive Television: un talento italiano acclamato a livello internazionale Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) - Roma, Parioli, 11 ottobre 2025 –è orgogliosa di annunciare la vittoria delloal prestigiosoTOP, un riconoscimento che celebra la creatività, la maestria culinaria e la personalità dei miglioriitaliani.executive di famae vero ambasciatore della tradizione e dell'innovazione gastronomica italiana, ha conquistato ilcon il suounico e la sua passione per la cucina. Originario dell'Italia e intriso di una passione autentica per la gastronomia, loha maturato un'ampia esperienza non solo nell'arte culinaria, ma anche nella pasticceria, campo in cui ha raggiunto livelli di eccellenza.

