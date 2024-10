LIVE Paolini-Zheng 2-6, 0-1, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: break in apertura di secondo set per la cinese (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Paolini trova grande profondità con il dritto. Zheng tenta un colpo disperato che termina abbondantemente largo. Seconda 0-30 Scappa in lunghezza il rovescio della cinese. 0-15 Buona risposta di rovescio di Paolini che va a segno con l’accelerazione di dritto. Al servizio Qinwen Zheng. Nel primo set Zheng ha trovato 18 vincenti contro gli 8 di Paolini, la quale ha commesso un errore gratuito in più. 0-1 break Zheng: la cinese aggredisce il servizio dell’avversario e va a segno con la risposta di dritto. Seconda 15-40 Si ferma in rete il dritto dell’italiana. L’azzurra ha commesso un errore in una fase di palleggio. 15-30 Ace, il primo della partita per Paolini. L’azzurra è andata a segno con un’ottima prima alla T. 0-30 Dritto in contropiede vincente di Zheng che ruba il tempo all’avversaria. Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 2-6, 0-1, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: break in apertura di secondo set per la cinese Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40trova grande profondità con il dritto.tenta un colpo disperato che termina abbondantemente largo. Seconda 0-30 Scappa in lunghezza il rovescio della. 0-15 Buona risposta di rovescio diche va a segno con l’accelerazione di dritto. Al servizio Qinwen. Nel primo setha trovato 18 vincenti contro gli 8 di, la quale ha commesso un errore gratuito in più. 0-1: laaggredisce il servizio dell’avversario e va a segno con la risposta di dritto. Seconda 15-40 Si ferma in rete il dritto dell’italiana. L’azzurra ha commesso un errore in una fase di palleggio. 15-30 Ace, il primo della partita per. L’azzurra è andata a segno con un’ottima prima alla T. 0-30 Dritto in contropiede vincente diche ruba il tempo all’avversaria.

