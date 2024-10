Ilnapolista.it - L’effetto Nadal: i biglietti in rivendita per la Coppa Davis sono arrivati a costare 33.000 euro (As)

(Di venerdì 11 ottobre 2024)giocherà le sue ultime partite in carriera in, a Malaga. Di conseguenza, ora tuttialla ricerca deiper poter assistere alla Last Dance del tennista spagnolo. Ma chi vuole assistere allo spettacolo, dovrà svuotare il portafoglio perché ihanno raggiunto costi esorbitanti. Scrive As: “Nessuno vuole perdersi quella che, a priori, sarà l’ultima partita da professionista di Rafasu un campo da tennis e questo nonostante iper i quarti di finale Spagna-Olanda, le due semifinali e la finale siano già esauriti da settimane. Per questo motivo tutti i tifosi che vogliono assistere all’ultimo ballo die non hanno già idovranno rivolgersi allaper poter essere presenti a Málaga anche se dovranno scavare a fondo nelle loro tasche per evitare possibili truffe o raggiri.