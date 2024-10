Lecco, galleria allagata: la carreggiata nord della Statale 36 resta chiusa. In città traffico paralizzato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lecco, 11 ottobre 2024 – La Statale 36 resta chiusa in direzione nord. Mentre la direttrice sud verso Milano è stata riaperta in mattinata, la direttrice nord da Milano verso Lecco e Sondrio rimane chiusa all'altezza dell'Attraversamento di Lecco. Per quanto, non si sa. Nonostante i tecnici di Anas siano al lavoro da questa mattina all'alba, la canna nord della galleria San Martino non è transitabile perché allagata. Il maltempo degli ultimi giorni ha alzato le falde sottostanti e il cemento del tunnel stesso blocca il normale deflusso dell'acqua piovana, che così fuoriesce nella galleria. Si spera che la falla possa essere drenata durante la notte e che domani la situazione venga risolta, sia in vista del weekend, sia di possibili nuovi temporali. Ilgiorno.it - Lecco, galleria allagata: la carreggiata nord della Statale 36 resta chiusa. In città traffico paralizzato Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – La36in direzione. Mentre la direttrice sud verso Milano è stata riaperta in mattinata, la direttriceda Milano versoe Sondrio rimaneall'altezza dell'Attraversamento di. Per quanto, non si sa. Nonostante i tecnici di Anas siano al lavoro da questa mattina all'alba, la cannaSan Martino non è transitabile perché. Il maltempo degli ultimi giorni ha alzato le falde sottostanti e il cemento del tunnel stesso blocca il normale deflusso dell'acqua piovana, che così fuoriesce nella. Si spera che la falla possa essere drenata durante la notte e che domani la situazione venga risolta, sia in vista del weekend, sia di possibili nuovi temporali.

